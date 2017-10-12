В Грузии специалисты обсуждали план восстановления Боржомского леса

12.10.2017 21:06 Специалисты рассматривают пути решения проблем, возникших после лесных пожаров в Боржомском лесу, говорится в сообщении пресс-службы Национального лесного агентства.



По предварительным данным, в Боржомском лесу в августе сгорела территория площадью более 100 гектаров. Заседание специальной комиссии, изучающей ситуацию в лесной зоне, прошло в министерстве окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



На встрече эксперты рассмотрели те вопросы, которые способствуют восстановлению сгоревшего леса. Кроме того, запланирован выезд специалистов на сгоревшую территорию для изучения существующих проблем и планирования дальнейших действий.



В состав комиссии входят представители министерства окружающей среды, Национального агентства окружающей среды, Национального лесного агентства, Национальной академии наук Грузии и неправительственных организаций.



Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Особенно лесные пожары участились в августе. Самым крупным оказался пожар в села Даба Боржомского ущелья, который тушили шесть дней. Ситуацию осложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь. Свою готовность оказать помощь высказала и Россия.















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