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Министр культуры Грузии посетил открытие Франкфуртской книжной ярмарки
12.10.2017 21:16
Министр культуры и охраны памятников Грузию принял участие в церемонии открытия международной Франкфуртской книжной ярмарки 2017 в Германии – Михаил Гиоргадзе открыл на форуме грузинский павильон. История Франкфуртской книжной выставки насчитывает более 500 лет. Ее основание связывают с первопечатником Иоганном Гуттенбергом. Новейшая история выставки началась в 1949 году. С тех пор она проходит ежегодно, став крупнейшим книжным форумом планеты.
В эти дни двери ярмарки открыты как для профессионалов книжной отрасли, так и простых людей, неравнодушных к книгам. Авторы книг и гости прибывают на это знаменательное событие из сотни стран. Вместе с министром Грузию представили на ярмарке руководитель Национального центра грузинской книги Медея Метревели и члены грузинской рабочей группы Франкфуртской ярмарки.
С 11 по 15 октября на ярмарке запланировано до 15-ти мероприятий различного содержания и тематики, которые организованы Министерством культуры, а также Национальным центром грузинской книги и Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии. В этом году впервые состоится литературный марафон современных грузинских авторов, а также презентации переводов таких произведений грузинских классиков, как сборник стихов Николоза Бараташвили и «Кавказские новеллы» Григола Робакидзе.
По информации агентства «Новости-Грузия», состоится также дискуссия, посвященная юбилейному грузино-немецкому году - 25-летию установления дипломатических отношений между странами, а также двухсотлетию немецкого поселения в Грузии.
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