Священный Синод рассмотрел сорокалетнее правление Илии Второго

12.10.2017 21:24 Что было сделано за сорок лет правления Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго и какие ошибки были допущены в этот период — эти и другие вопросы рассмотрел Священный Синод на заседании, которое состоялось накануне в Патриархии Грузии.



Постановление Священного Синода опубликовано сегодня на официальном сайте Патриархии Грузии.



Заседание открыл сам Илия Второй, который отметил, что «необходимо было собраться и обсудить подходящее к концу сорокалетнее патриаршество».



Председателем заседания, на котором присутствовали 38 священнослужителей, был сам Католикос-Патриарх.



«Мы должны помнить, что это были тяжелейшие годы и они начались еще в период коммунистического режима, вам всем известно, что тогда были жесткие условия и строгое время, несмотря на это, многое было сделано», — заявил Патриарх.



На заседании с речью также выступил митрополит Сачхере и Чиатура Даниель. Он рассмотрел сорокалетний период правления Илии Второго в качестве патриарха Грузии и отметил те важные шаги, которые были сделаны благодаря его усилиям. Была также подчеркнута важность увеличения количества священнослужителей, епархий, а также создания епархий Грузинской Православной Церкви за рубежом.



Митрополит также отметил, что общество, оторванное от церкви, вернулось к ней, а церковь активно включилась в разные сферы общественной жизни.



«То, что было сделано благодаря усилиям и с благословения Католикоса-Патриарха, с нашей стороны требует соответствующей оценки. Именно поэтому вся нация должна сплотиться вокруг патриарха, чтобы церковь успешно смогла преодолеть существующие перед ней сложнейшие задачи и добилась целостности нашей страны и объединения нации», — сказал митрополит.



Затем Синод одобрил доклад митрополита Даниеля о деятельности Илии Второго.



Патриарх также отметил важность описания сорокалетней истории церкви Грузии, которая впоследствии будет издана в виде книги. В этот процесс, по словам Илии Второго, должны включиться все священнослужители, которые описывают жизнь епархий. Каждый священнослужитель в ближайшее время должен представить Патриархии полное описание деятельности их епархии за последние сорок лет.



Представители Священного Синода также рассмотрели вопросы архиепископа Гурджаани и Велисцихе Эквтиме, митрополита Серафима и епископа Христофоре (Цамалаидзе).



В частности, было принято решение восстановить митрополиту Эквтиме право священнослужения, которое, по распространенной в СМИ информации, ему приостановили из-за участия в ДТП. Он обвинялся в совершении аварии, однако позже его вина доказана не была.



Что касается бывшего митрополита Боржоми и Бакуриани Серафима, который в прошлом году по собственной инициативе покинул занимаемую должность, то Синод принял решение определить его в мужской монастырь и восстановить ему право священнослужения.



По данным грузинских СМИ, скандал вокруг владыки Серафима произошел после того, как одна семья из Боржоми и часть паствы обвинила митрополита в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней.



Епископа Христофоре (Цамалаидзе) призвали повиноваться решению Синода и отправиться в монастырь для покаяния, в противном случае к его персональному вопросу Священный Синод возвращаться не будет.



Вопрос Епископа Христофоре Синод впервые рассмотрел в 90-х годах, после поступления жалоб от паствы, а спустя годы его вовсе лишили права священнослужения. С тех пор он независимо ведет духовную деятельность и даже пытался баллотироваться в парламент в качестве мажоритарного депутата.

В прошлом году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата от одномандатного округа в Марнеули (регион Квемо Картли) от партии «Грузия» и набрал 0,32% голосов.





Новости-Грузия











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