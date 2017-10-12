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В Грузии 67 врачам приостановили действие государственных медицинских сертификатов
12.10.2017 21:31
В Грузии 67 врачам на разные сроки приостановили действие государственных медицинских сертификатов, так как их уличили в непрофессионализме.
С января по октябрь 2017 года Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучило жалобы, касающиеся качества оказанных медицинских услуг 171 пациенту. Далее Совет профессионального развития рассмотрел 103 вопроса и изучил работу 161 врача, сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на ведомство.
К этому времени Совет уличил 157 врачей в непрофессионализме и привлек к ответственности. Из них 90 врачей получили письменные предупреждения, а 67 врачам приостановили действие государственного сертификата на разные сроки.
Для сравнения, в 2016 году Агентство изучило дела 178 пациентов. Совет профессионального развития рассмотрел 123 вопроса, в результате чего к ответственности привлекли 198 врачей. Из них 105 врачей получили письменное предупреждение, а действие государственного сертификата приостановили 93 врачам.
Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии является органом, контролирующим качество оказания медицинских услуг. Агентство изучает это на основе заявлений и жалоб граждан страны.
Агентство также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Ведомство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.
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