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Исполсовет ЮНЕСКО в четвертый раз не выбрал нового генерального директора


12.10.2017   22:03
На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендовали представители трёх стран. В их числе, бывшая министр культуры Франции Одри Азуле, бывшая министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб и дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.

В результате голосования в четверг Азуле и Хаттаб набрал по 18 голосов, а Аль-Кавари — 22 голоса. Набрать 30 необходимых голосов из 58 не смог ни один из кандидатов.

Ранее в четверг гонку за пост покинули представитель Китая — заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей. На высокий пост претендовали ещё четыре человека. С дистанции сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам. Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования, представитель Вьетнама — после второго тура.

Фавориты гонки определились уже в первом туре голосования. Если в ходе первого и второго раундов первым приходил кандидат от Катара, то в третьем первое место разделили Катар и Франция, набрав по 18 голосов.

Утверждение победившего в выборах кандидата произойдёт в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.






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