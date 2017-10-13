В Польше магазинам могут запретить работать в

13.10.2017 11:27 В польском Сейме готовят законопроект о серьезном ограничении торговли по воскресеньям, в частности запрет магазинам работать каждое второе и каждое четвертое воскресенье месяца. Об этом сообщает DW.



Соответствующие предложения в четверг, 12 октября, выдвинул подкомитет по вопросам рынка труда. Вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравицкий назвал законодательную инициативу "хорошим компромиссом".



До сих пор в Польше все магазины и торговые сети могли свободно работать по воскресеньям. Однако на государственные праздники работать разрешалось лишь маленьким магазинам, владелец которых сам стоит за прилавком. Нововведение не коснется этих небольших лавочек.



Подписи за полный запрет торговли в воскресенье при поддержке католической церкви собирал профсоюз "Солидарность" еще в 2016-м, однако правящая консервативная партия "Право и справедливость" заявила, что это слишком радикальная инициатива. Объединение торговых центров предлагают вместо нынешнего законопроекта гарантировать, что каждый работник будет иметь право на два выходных воскресенья в месяц. В свою очередь, католические епископы настаивают, что право на свободное воскресенье является базовым для всех людей и всех работников.

















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