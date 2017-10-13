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В кампусе Кахи Бендукидзе откроется новый кабинет японского языка
13.10.2017 12:10
Во вторник, 17 октября в 12:00 часов в университетском кампусе Кахи Бендукидзе будет открыта новая аудитория японского языка.
Аудитория оснащена новейшей телекоммуникационной системой, телепрезенсом, который даст возможность студентам, изучающим японский язык, посещать дистанционные лекции и дискуссии с участием японских лекторов и их сверстников студентов.
Аудитория японского языка была оснащена с помощью грасрутского культурного грантового проекта, выделенного правительством Японии, посредством которого помимо системы телепрезенса, университет купил также современный аппарат копирования, видео технику, и современные учебники японского языка.
Грант в целом служит улучшению обучения японского языка и культуры на японских направлениях Института Азии и Африки (школа международных отношений) Тбилисского свободного университета.
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