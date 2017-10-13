Зинедин Зидан может возглавить футбольную сборную Франции

13.10.2017 14:49 Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции перед чемпионатом мира-2018. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на Mundo Deportivo.



Руководство Федерации футбола Франции не устраивает то, какой футбол демонстрируют "трехцветные" под рукооводством Дидье Дешама, который в 2016-м году вывел французов в финал домашнего чемпионата Европы.



На место Зидана на тренерский мостик "Реала" по окончании Мундиаля может быть приглашен наставник немецкой сборной Йоахим Лев.





Напомним, что на счету легендарного 45-летнего полузащитника в составе сборной Франции 108 выходов на поле, в которых он отличился 31 раз. Также, в активе Зидана победа на чемпионате мира и чемпионате Европы.















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