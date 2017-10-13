Ильяс Зурос еще два года будет главным тренером баскетбольной сборной Грузии

13.10.2017 16:42



В феврале 2016 года главным тренером сборной Грузии был назначен известный греческий специалист Ильяс Зурос. Под его руководством сборная в 2016 году отлично сыграла в отборочном турнире ЧЕ-2017, заняв в своей группе первое место и получила право играть на Евробаскете 2017. Летом нынешнего года баскетбольная дружина Грузии победила на представительных международных турнирах в Клайпеде( в финале выиграла у Литвы) и стала обладателем "Кубка Акрополя" в Афинах, победив там сборные Греции и Сербии. Многие думали, что в тель-авивской группе Евробаскета-2017 Грузия выйдет из группы и дойдет как минимум до 1/4, но случилось невероятное:красиво победив в первом матче вице-чемпиона Европы сборную Литву, затем команда Грузии проиграла Германии и Украине, выиграла в овертайме у Израиля,но в последнем матче группы проиграла Италии. В результате наша команда не смогла выйти из группы.

Сразу после Евробаскета 33-летний капитан сборной Заза Пачулия(чемпион НБА 2017 составе "Голден стэйт уорриорз" ) заявил о прекращении выступлений за сборную, отметив, что "пришло время уступить место молодым". Через пару дней аналогичное решение приняли много лет выступавший за сборную Георгий Цинцадзе и многоопытный виртуоз и технарь Виктор Саникидзе,который в последние 10 лет был одним из ведущих игроков . Саникидзе из-за травмы не играл на Евробаскете 2017 и после завершения группового этапа заявил о прекращении карьеры баскетболиста.



В этих условиях всех интересовал вопрос кто станет главным тренером сборной Грузии-оставят ли на этом посту Ильяса Зуроса или будет назначен новый наставник?. Ведь в ноябре текущего года сборная Грузии проведет первые матчи отборочного турнира ЧМ-2019 года-выездные матчи с Германией и Сербией, в феврале в гостях встретится с Австрией, в течение 2018 года проведет в Тбилиси ответные матчи с этими сборными. Большинство специалистов и поклонников баскетбола высказывались за то, что стоит оставить Зуроса на посту главного тренера, но немало было и тех, кто остро критиковал его работу и предлагал найти нового тренера. В конце концов решено было оставить Зуроса на посту. В начале октября он приехал в Тбилиси и провел консультации с руководством Федерации баскетбола Грузии. После этого Зурос вернулся в Грецию, а 12 октября возвратился в столицу Грузии для окончательного решения вопроса. В четверг вечером Федерация сообщила о том, что подписала новый контракт с Зуросом. "Ильяс Зурос подписал новый контракт с Федерацией баскетбола Грузии, греческий специалист в течение двух лет-в 2018 и 2019 годов-будет работать главным тренером сборной страны",-сообщила Федерация.



51-летний Зурос заявил,что "рад тому, что оформил новый контракт". "Обе стороны-и Федерация и я-довольны, контракт оформлен. Теперь предстоит напряженная работа по подготовке к матчам отборочного турнира ЧМ-2019",-сообщил он. Зурос сказал, что "предстоит много работы для обновления сборной, для подбора оптимального состава". В свою очередь президент Федерации баскетбола Грузии Михаил Габричидзе заявил, что "Федерация доверяет Зуросу как тренеру"."Мы считаем, что Ильяс Зурос в целом плодотворно работал на посту главного тренера сборной Грузии и решили оставить , надеемся, что он сможет добиться хороших результатов",-сказал президент.



Ранее Зурос работал главным тренером сборной Греции(на ЧЕ-2011), затем вместе с Георгиосом Кецелидисом был тренером каунасского "Жальгириса", а в 2014-2015 годах Зурос работал главным тренером турецкого "Топаза", с февраля 2016 -главный тренер сборной Грузии.



Сейчас перед Зурос стоит сложная задача обновления сборной Грузии, поиска оптимального состава в отсутствие ушедших из сборной трех вышеназванных игроков, в отсутствии травмированного Беки Бурджанадзе. Сможет ли он разрешить эту задачу, укрепить дисциплину в сборной, привлечь в сборную тех игроков, которые реально усилят игру команды? От этого во многом зависит результат выступлений сборной в отборочных матчах ЧМ-2019.



Тенгиз Пачкория



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На фото: Ильяс Зурос и Тенгиз Пачкория



Мужская баскетбольная сборная Грузии в последние годы добилась немалых успехов, хотя по мнению специалистов, могла добиться еще более лучших результатов. Сборная нашей страны четыре раза подряд получала право играть в финальной части Чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015 и 2017 годов), наивысшим достижением на ЧЕ стал выход в 1/8 финала Евробаскета 2015, где на равных сыграла с вице-чемпионом Европы сборной Литвы, проиграв в самом конце матча. В 2013-2015 годах в Грузии многие специалисты и поклонники баскетбола отмечали, что при наличии таких классных игроков как Заза Пачулия, Манучар Маркоишвили, Виктор Саникидзе, Георгий Шермадини, Георгий Цинцадзе, Торнике Шенгелия и другие сборная должна была добиться более высоких результатов, чем просто выход в финальную часть ЧЕ и выход в 1/8 финала. На фоне этой критики и истечения срока контракта тогдашний главный тренер сборной серб Игор Кокошков(занимал этот пост с апреля 2008 года) в конце сентября 2015 года решил уйти с поста.В феврале 2016 года главным тренером сборной Грузии был назначен известный греческий специалист Ильяс Зурос. Под его руководством сборная в 2016 году отлично сыграла в отборочном турнире ЧЕ-2017, заняв в своей группе первое место и получила право играть на Евробаскете 2017. Летом нынешнего года баскетбольная дружина Грузии победила на представительных международных турнирах в Клайпеде( в финале выиграла у Литвы) и стала обладателем "Кубка Акрополя" в Афинах, победив там сборные Греции и Сербии. Многие думали, что в тель-авивской группе Евробаскета-2017 Грузия выйдет из группы и дойдет как минимум до 1/4, но случилось невероятное:красиво победив в первом матче вице-чемпиона Европы сборную Литву, затем команда Грузии проиграла Германии и Украине, выиграла в овертайме у Израиля,но в последнем матче группы проиграла Италии. В результате наша команда не смогла выйти из группы.Сразу после Евробаскета 33-летний капитан сборной Заза Пачулия(чемпион НБА 2017 составе "Голден стэйт уорриорз" ) заявил о прекращении выступлений за сборную, отметив, что "пришло время уступить место молодым". Через пару дней аналогичное решение приняли много лет выступавший за сборную Георгий Цинцадзе и многоопытный виртуоз и технарь Виктор Саникидзе,который в последние 10 лет был одним из ведущих игроков . Саникидзе из-за травмы не играл на Евробаскете 2017 и после завершения группового этапа заявил о прекращении карьеры баскетболиста.В этих условиях всех интересовал вопрос кто станет главным тренером сборной Грузии-оставят ли на этом посту Ильяса Зуроса или будет назначен новый наставник?. Ведь в ноябре текущего года сборная Грузии проведет первые матчи отборочного турнира ЧМ-2019 года-выездные матчи с Германией и Сербией, в феврале в гостях встретится с Австрией, в течение 2018 года проведет в Тбилиси ответные матчи с этими сборными. Большинство специалистов и поклонников баскетбола высказывались за то, что стоит оставить Зуроса на посту главного тренера, но немало было и тех, кто остро критиковал его работу и предлагал найти нового тренера. В конце концов решено было оставить Зуроса на посту. В начале октября он приехал в Тбилиси и провел консультации с руководством Федерации баскетбола Грузии. После этого Зурос вернулся в Грецию, а 12 октября возвратился в столицу Грузии для окончательного решения вопроса. В четверг вечером Федерация сообщила о том, что подписала новый контракт с Зуросом. "Ильяс Зурос подписал новый контракт с Федерацией баскетбола Грузии, греческий специалист в течение двух лет-в 2018 и 2019 годов-будет работать главным тренером сборной страны",-сообщила Федерация.51-летний Зурос заявил,что "рад тому, что оформил новый контракт". "Обе стороны-и Федерация и я-довольны, контракт оформлен. Теперь предстоит напряженная работа по подготовке к матчам отборочного турнира ЧМ-2019",-сообщил он. Зурос сказал, что "предстоит много работы для обновления сборной, для подбора оптимального состава". В свою очередь президент Федерации баскетбола Грузии Михаил Габричидзе заявил, что "Федерация доверяет Зуросу как тренеру"."Мы считаем, что Ильяс Зурос в целом плодотворно работал на посту главного тренера сборной Грузии и решили оставить , надеемся, что он сможет добиться хороших результатов",-сказал президент.Ранее Зурос работал главным тренером сборной Греции(на ЧЕ-2011), затем вместе с Георгиосом Кецелидисом был тренером каунасского "Жальгириса", а в 2014-2015 годах Зурос работал главным тренером турецкого "Топаза", с февраля 2016 -главный тренер сборной Грузии.Сейчас перед Зурос стоит сложная задача обновления сборной Грузии, поиска оптимального состава в отсутствие ушедших из сборной трех вышеназванных игроков, в отсутствии травмированного Беки Бурджанадзе. Сможет ли он разрешить эту задачу, укрепить дисциплину в сборной, привлечь в сборную тех игроков, которые реально усилят игру команды? От этого во многом зависит результат выступлений сборной в отборочных матчах ЧМ-2019.Тенгиз Пачкория========================================На фото: Ильяс Зурос и Тенгиз Пачкория











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