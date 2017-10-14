Organic Life советует американцам чурчхелу вместо энергетических батончиков

14.10.2017 21:34 Модное американское издание о здоровом и правильном питании – веб-сайт Organic Life, советует своим читателям отказаться от энергетических батончиков в пользу натурального грузинского лакомства – чурчхелы.



О своем знакомстве с самой популярной грузинской сладостью в материале для Organic Life рассказал журналист Бенджамин Кемпер.



«Когда я пробирался через нескончаемый продуктовый рынок в Грузии, мне на глаза постоянно попадался этот странный свисающий предмет. Была ли это колбаска? Свеча? Может, это большой и неровный карандаш? Я подошел к одному из прилавков и указал на нее, пожав плечами — универсальный жест, обозначающий «что это такое?». Ответом было громкое слово со множеством согласных звуков: «чурчхела». Продавец дал мне кусочек, и я откусил. Фруктовая, хрустящая, еще более плотная, чем всякие шоколадные ириски, которые мне когда-либо довелось попробовать… Я был впечатлен», — рассказывает Кемпер.



Позже американский журналист узнал, что чурчхелу делают из грецких орехов, нанизанных на нить, и густого виноградного сока.



«После сушки на солнце, которая продолжается несколько дней, ее липкая поверхность затвердевает, образуя вокруг орехов бугорки. Так получается долгохранящийся продукт, который легко может стать вашим новым фаворитом среди перекусов», — пишет Кемпер.



В материале Organic Life отмечается, что в чурчхеле содержится множество питательных веществ и антиоксидантов. Ко всему этому, содержащиеся в лакомстве грецкие орехов, оказывают противовоспалительное действие.



«Грузинские воины брали чурчхелу в военные походы», — отмечает автор статьи.



Кемперу показалось странным, что многие грузины предпочитают в качестве перекуса «сладкие бомбы», несмотря на доступность полезных аналогов шоколадных батончиков.



«Когда вы впервые почувствуете эту богатую и шелковистую текстуру домашней сладости, приготовленной в винной стране Грузии, вспомните мои слова: часы, потраченные на ее приготовление, стоят усилий», — говорит Кемпер.



Журналист также поясняет, что чурчхелу можно съесть целой, либо нарезать ее на тонкие кусочки-пластинки и употреблять, как закуску под вино.



Онлайн-изание Organic Life принадлежит медиакорпорации Rodale, которая специализируется на выпуске книг, журналов и других информационных продуктов, посвященных здоровому образу жизни. Rodale также владеет такими известными печатными изданиями, как Men’s Health и Prevention.



"Новости-Грузия"











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