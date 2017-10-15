Бьорк даст сразу два концерта в Тбилиси

15.10.2017 13:23 Всемирно известная исландская певица Бьорк (Bjork) даст в Грузии сразу два концерта — в конце октября и начале ноября. Исполнительница будет выступать в Тбилиси в рамках фестиваля современной музыки и визуального искусства SOU.



Фестиваль, основанный в 2006 году, в этом году проходил с 15 мая по 5 июля. Организаторы SOU приняли решение расширить фестивальную программу и привезти в грузинскую столицу Бьорк.



Первый в Грузии концерт исполнительницы состоится 31 октября в Тбилисском концертном зале (Филармония). Концерт начнется в 21:00. Билеты на шоу поступят в продажу в понедельник, 16 октября.



Второй грузинский концерт Бьорк начнется в 21:00, 3 ноября в театре оперы и балета имени Палиашвили. В этом случае, продажа билетов стартует 17 октября.

Приобрести билеты можно в кассах филармонии и театра оперы и балета, в также на сайте www.tkt.ge. Цены на билеты варьируются от 50 до 750 лари (от 20 до 300 долларов).



Подробную информацию о концертах можно найти на странице организаторов в фейсбуке.



Исландская певица, композитор и актриса, полное имя которой Бьорк Гвюдмюндсдоуттир родилась 21 ноября 1965 года в Рейкьявике.



Бьорк – многократный номинант на премию «Грэмми», лауреат BRIT Awards и MTV Europe Music Awards, обладатель серебряной премии за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля в фильме «Танцующая в темноте».



В начале августа 51-летняя исполнительница анонсировала выход нового, десятого по счету альбома. Она разместила рукописное объявление в своем инстаграме.



Предыдущая студийная работа исландской певицы «Vulnicura» была издана в 2015 году, а начале 2017 года Бьорк выпустила песенник «34 Scores forPiano, Organ, Harpsichord and Celeste».



"Новости-Грузия"











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