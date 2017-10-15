Члены семьи пропавшего в Конго грузинского летчика проводят очередную акцию протеста

15.10.2017 14:56 Члены семьи и близкие похищенного в Конго грузинского летчика Сосо Осораули проводят перед зданием министерства иностранных дел Грузии очередную акцию протеста. На этот раз они обращаются к министрам обороны, внутренних дел и иностранных дел с требованием создать группу, которая отправится в Конго и на месте изучит информацию о Сосо Осораули.



«МИД говорит нам, что Сосо Осораули погиб, но проживающие в Конго грузины говорят, что он жив. Эта ситуация длится уже почти год, поэтому мы призываем министров обороны, внутренних дел и иностранных дел создать группу, которая отправится в Конго и на месте изучит информацию о Сосо Осораули. Мы требуем, чтобы в эту группу вошел и брат Сосо Осораули Георгий Осораули», - заявляют члены семьи.



Участники акции держат транспаранты, которые призывают государство спасти Сосо Осораули.















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