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Члены семьи пропавшего в Конго грузинского летчика проводят очередную акцию протеста
15.10.2017 14:56
Члены семьи и близкие похищенного в Конго грузинского летчика Сосо Осораули проводят перед зданием министерства иностранных дел Грузии очередную акцию протеста. На этот раз они обращаются к министрам обороны, внутренних дел и иностранных дел с требованием создать группу, которая отправится в Конго и на месте изучит информацию о Сосо Осораули.
«МИД говорит нам, что Сосо Осораули погиб, но проживающие в Конго грузины говорят, что он жив. Эта ситуация длится уже почти год, поэтому мы призываем министров обороны, внутренних дел и иностранных дел создать группу, которая отправится в Конго и на месте изучит информацию о Сосо Осораули. Мы требуем, чтобы в эту группу вошел и брат Сосо Осораули Георгий Осораули», - заявляют члены семьи.
Участники акции держат транспаранты, которые призывают государство спасти Сосо Осораули.
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