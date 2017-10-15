Вечер грузинской моды и культуры прошел в Дохе

15.10.2017 16:48 Вечер современной грузинской моды и культуры прошел в Дохе, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.



Имиджевое мероприятие в столице арабского государства было организован под патронажем посольства Грузии в Катаре.



Гостям вечера были представлены работы грузино-британского дизайнера Русудан Хэнкок. На эксклюзивной презентации сумок и аксессуаров из последней коллекции Хэнкокприсутствовало ограниченное количество гостей, исключительно женщины.



По окончанию показа, Хэнкок передала гостям шоу подарки – сумочки из ее коллекции, а также книги о Грузии.



После дизайнерского показа, вечер современной грузинской культуры продолжился в более широком формате.



Специально приглашенный из Тбилиси шеф-повар устроил настоящее кулинарное шоу, за которым наблюдали несколько десятков катарских журналистов и других гостей. На глазах присутствующих он готовил самые популярные блюда грузинской национальной кухни.



Вечер грузинской культуры был проведен в Катаре с целью привлечения в Грузию большего числа туристов из этого государства. В сообщении МИД отмечается, что катарская сторона заинтересована в организации подобных событий. Поддержку в их проведении готовы оказать такие компании, как Qatar Airways (Катарские Авиалинии) и гостиничная сеть премиум класса «Шангри-Ла».















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