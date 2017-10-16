В Грузии в 2016 году родилось 56 569 детей, большинство из которых мальчики

16.10.2017 12:37 В 2016 году в Грузии родилось 56 569 детей. По информации Службы статистики, этот показатель на 2 680 меньше, чем в 2015 году, когда родилось 59 249 детей.



Что касается статистики прошлых лет, в 1990 году в стране родилось 92 815 детей, в 1995 году - 56 341, в 2000 году - 48 800, в 2005 году - 46 512, 2006 году - 47 795, 2007 году - 49 287, 2008 году - 56 565, 2009 году - 63 377, 2010 году - 62 585, 2011 году - 58 014, 2012 году - 57 031, 2013 году - 57 878, 2014 году - 60 635 и 2015 году - 59 249.



Отметим, что из родившихся в 2016 году - 28 887 мальчики, 27 682 – девочки.

















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