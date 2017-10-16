|
По данным на начало 2017 года, население Грузии составляет 3 718 200 человек
16.10.2017 13:38
По данным на начало текущего года, население Грузии составляет 3 718 200 человек. Статистические данные о демографической обстановке в стране распространяет Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).
К началу 2016 года количество населения Грузии составляло 3 720 400 человек, следовательно, в течение 1 года он уменьшилось на 2 200 человек. Отметим, что наибольшим население Грузии было в 1989 году и составляло 5 443 400 человек.
По данным Грузстата, по положению на 1 января 2017 года, 2 128 600 человек проживают в городских поселениях, а 1 589 600 – в сельских поселениях.
Вместе с тем, по данным Грузстата, к началу 2017 года, из общего числа населения - 1 781 500 женщины, 1 936 700 – мужчины. Что касается возрастного разделения, по положению на 1 января 2017 года, в стране 724 100 человек ниже 15 лет; количество населения в возрасте от 15 лет до 64 годов - 2 456 700, а выше 65 лет - 537 400 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна