По данным на начало 2017 года, население Грузии составляет 3 718 200 человек

16.10.2017 13:38 По данным на начало текущего года, население Грузии составляет 3 718 200 человек. Статистические данные о демографической обстановке в стране распространяет Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).

К началу 2016 года количество населения Грузии составляло 3 720 400 человек, следовательно, в течение 1 года он уменьшилось на 2 200 человек. Отметим, что наибольшим население Грузии было в 1989 году и составляло 5 443 400 человек.



По данным Грузстата, по положению на 1 января 2017 года, 2 128 600 человек проживают в городских поселениях, а 1 589 600 – в сельских поселениях.



Вместе с тем, по данным Грузстата, к началу 2017 года, из общего числа населения - 1 781 500 женщины, 1 936 700 – мужчины. Что касается возрастного разделения, по положению на 1 января 2017 года, в стране 724 100 человек ниже 15 лет; количество населения в возрасте от 15 лет до 64 годов - 2 456 700, а выше 65 лет - 537 400 человек.

















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