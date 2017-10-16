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Почти год, как часть заключенных не может смотреть «Рустави 2» в тюрьмах


16.10.2017   14:45
Часть заключенных почти год не может смотреть "Рустави 2" в тюрьмах. С 1 ноября 2016 года вещание отключено. Об этой проблеме говорил обвиняемый по т.н. делу цианида, протоиерей Георгий Мамаладзе в "Шоу Нануки" на канале «Рустави 2».

О том, что заключенные не имеют возможности смотреть "Рустави 2", написал телекомпании" осужденный за события в Батуми Ираклий Чхвиркия.

Ираклий Чхвиркия примерно месяц назад обратился в Министерство исполнения наказания и пробации. В ответном письме ведомства поясняется, что с тех пор, как телекомпания перешла на сателлитный спутник “Turksat“ и “Eutelsat” у них нет технического средства для того, чтобы принимать сигнал "Рустави 2".

В Министерстве исполнения наказания и пробации исключают сознательное запрещение вещания. В то же время ведомство советует осужденным, купить на собственные средства т.н. сетбоксы в магазинах в пенитенциальных ведомствах.

Исследование, проведенное "Фондом развития СМИ" о финансовой прозрачности медиа, подтверждает, что бюджетные организации продолжают оформление контрактов со СМИ, которые разжигают язык ненависти, и антизападные настроения.

Тем временем председатель ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили говорит о целенаправленной кампании и заявляет, что для министерства лучше, чтобы заключенные не смотрели оппозиционный канал.






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