Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Останки отца Ираклия Аласания будут захоронены во дворе церкви святого Николая на Нарикала


17.10.2017   12:36
Полковник безопасности Грузии Мамия Аласания будет похоронен во дворе церкви святого Николая на Нарикала. Об этом сообщают в партии «Свободные демократы».

По информации пресс-службы, вынос тела национального героя их кафедрального собора Пресвятой Троицы пройдет в 14:00.

Что касается остальных 24 лиц, чьи останки также находятся в храме Троицы, их похоронят на Дигомском братском кладбище.

Как известно, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с представлением к награждению людей, которые героически погибли, сражаясь за единство Грузии в Абхазии.

Главой правительств к ордену Национального героя Грузии представлен полковник безопасности Грузии Мамия Аласания, а к ордену Вахтанга Горгасали I степени представлены – Аршавел Шенгелия, Гиви Папуашвили, Александр Парцвания, Генури Липартелиани, Мераб Квиникадзе, Серго Силагадзе, Вахтанг Парцвания, Шалва Надирадзе и Элгуджа Шартава.

Захоронения расстрелянных сепаратистами в день падения Сухуми, 27 сентября 1993 года, до сих пор были неизвестны. 17 октября, спустя 24 года после гибели, героев похоронят с военными почестями.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост рейтингов вызовет снижение процентных ставок - гендиректор «ВТБ Банк Грузия»
Темур Чкония: На рынке есть банки, которые владеют всем
Темур Чкония отказался от двух крупных бизнесов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Позитивная дискриминация
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакашвили под Радой призвал Порошенко уйти в отставку
ООН: Без серьезных мер население Армении к 2035 году будет не более 2.6 млн
Адибекян: Около 45% населения Армении живет на грани абсолютной бедности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна