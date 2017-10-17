Останки отца Ираклия Аласания будут захоронены во дворе церкви святого Николая на Нарикала

17.10.2017 12:36 Полковник безопасности Грузии Мамия Аласания будет похоронен во дворе церкви святого Николая на Нарикала. Об этом сообщают в партии «Свободные демократы».



По информации пресс-службы, вынос тела национального героя их кафедрального собора Пресвятой Троицы пройдет в 14:00.



Что касается остальных 24 лиц, чьи останки также находятся в храме Троицы, их похоронят на Дигомском братском кладбище.



Как известно, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с представлением к награждению людей, которые героически погибли, сражаясь за единство Грузии в Абхазии.



Главой правительств к ордену Национального героя Грузии представлен полковник безопасности Грузии Мамия Аласания, а к ордену Вахтанга Горгасали I степени представлены – Аршавел Шенгелия, Гиви Папуашвили, Александр Парцвания, Генури Липартелиани, Мераб Квиникадзе, Серго Силагадзе, Вахтанг Парцвания, Шалва Надирадзе и Элгуджа Шартава.



Захоронения расстрелянных сепаратистами в день падения Сухуми, 27 сентября 1993 года, до сих пор были неизвестны. 17 октября, спустя 24 года после гибели, героев похоронят с военными почестями.















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