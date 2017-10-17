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Патриархия: Распространение в СМИ записей по «делу о цианиде» является грубым нарушением этики


17.10.2017   12:51
В патриархии Православной Апостольской Церкви Грузии считают, что распространение в средствах массовой информации записей судебных заседаний по т.н. "делу цианида" является грубым нарушением этики. В патриархии говорят, что распространение подобных записей явствует о необъективности канала, и представляет их заинтересованной стороной.

"Более восьми месяцев, как Православная Церковь Грузии испытывает постоянные атаки со стороны разных сил в связи с делом цианида"- заявили в патриархии, где отозвались на материал "Рустави 2" 14 октября об освобождении осужденных за определенную сумму со стороны патриархии.

В патриархии назвали слухами распространенную информацию, и пояснили, что комиссия по изучению вопроса помилования осужденных всего лишь готовит рекомендательные материалы о находящихся в учреждении исполнения наказания, и у нее нет соприкосновения с помилованием осужденных.

"Думаем, из целенаправленного действия проистекала и другая тема, озвученная в "Курьере", необоснованное обвинение, связанное с подписями Шорены Тетруашвили на документах"- заявили в патриархии.

Напомним, что телекомпания "Рустави 2" раздобыла записи ряда скандальных показаний на суде по "делу о цианиде". Судебный процесс был закрытым несмотря на требования осужденного по этому делу протоиерей Георгия Мамаладзе открыть его для общественности.







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