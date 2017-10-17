В Тбилиси отменили благотворительный марафон

17.10.2017 16:40 Отменен запланированный на 22 октября Тбилисский благотворительный марафон (Tbilisi Marathon) - организаторы мепрориятия не смогли договориться с мэрией о месте и времени проведения соревнования.



Tbilisi Marathon должен был пройти в шестой раз. Впервые благотворительный марафон состоялся в 2012 году и с тех пор пользовался популярностью у общественности. В забеге на 10 километров принимали участие сотни людей, многие приезжали для этого в Тбилиси из-за границы.



Участники марафона платили за свое участие в забеге определенную сумму, которая после финиша удваивалась организаторами мероприятия. Таким путем в 2016 году была собрана сумма в 23 тысячи лари, которая была удвоена до 46 тысяч лари (около 20 тыс. долларов) и передана детскому хоспису «Паллиативный уход за детьми на дому».



Обычно марафон проходит в центре Тбилиси, однако накануне, за несколько дней до запланированного и анонсированного мероприятия стало известно, что марафон отменяется. «Из-за того, что на улицах проводятся ремонтные работы, перекрытие центральных улиц для «Тбилиси марафона» вызовет паралич транспортного движения и расстроит тбилисцев», - цитируют организаторы забега поступившее к ним сообщение мэрии.



Организаторы, в свою очередь, отмечают, что с информацией о дате и маршруте забега, организованного компанией «Хайделбергцемент», тбилисская мэрия была ознакомлена еще в ноябре 2016 года, а затем в январе, апреле и сентябре нынешнего года.















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