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В Тбилиси отменили благотворительный марафон
17.10.2017 16:40
Отменен запланированный на 22 октября Тбилисский благотворительный марафон (Tbilisi Marathon) - организаторы мепрориятия не смогли договориться с мэрией о месте и времени проведения соревнования.
Tbilisi Marathon должен был пройти в шестой раз. Впервые благотворительный марафон состоялся в 2012 году и с тех пор пользовался популярностью у общественности. В забеге на 10 километров принимали участие сотни людей, многие приезжали для этого в Тбилиси из-за границы.
Участники марафона платили за свое участие в забеге определенную сумму, которая после финиша удваивалась организаторами мероприятия. Таким путем в 2016 году была собрана сумма в 23 тысячи лари, которая была удвоена до 46 тысяч лари (около 20 тыс. долларов) и передана детскому хоспису «Паллиативный уход за детьми на дому».
Обычно марафон проходит в центре Тбилиси, однако накануне, за несколько дней до запланированного и анонсированного мероприятия стало известно, что марафон отменяется. «Из-за того, что на улицах проводятся ремонтные работы, перекрытие центральных улиц для «Тбилиси марафона» вызовет паралич транспортного движения и расстроит тбилисцев», - цитируют организаторы забега поступившее к ним сообщение мэрии.
Организаторы, в свою очередь, отмечают, что с информацией о дате и маршруте забега, организованного компанией «Хайделбергцемент», тбилисская мэрия была ознакомлена еще в ноябре 2016 года, а затем в январе, апреле и сентябре нынешнего года.
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