Грузинским морякам, задержанным в Ливии, продлили заключение на 30 дней

17.10.2017 18:14 Грузинским морякам, задержанным в Ливии, продлили заключение на 30 дней. Об этом заявили "Первому каналу" в Министерстве иностранных дел Грузии.



По словам начальника информационно-консультативного управления внешнеполитического ведомства, Григола Маграквелидзе, уточняется, почему состоялся на день раньше судебный процесс, намеченный на 17 октября.



По его же словам, департамент на контакте с адвокатом моряков, в дело включено посольство Грузии в Египте, а также идут переговоры с государственными структурами Ливии.



Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что ситуацию усложняет обстановка в Ливии.



"Вчера, 16 октября, состоялось предварительное слушание дела, на предварительном слушании членам экипажа корабля продлили предварительное заключение на 30 дней. Следует отметить, что рассмотрение дела по существу еще не началось, то есть на вчерашнем слушании дело касалось только лишь продления заключения"- отметил Маграквелидзе.

















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