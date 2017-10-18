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На станции метро «Технический университет» скончался иностранец


18.10.2017   12:15
На станции метро "Технический университет" в Тбилиси скончался иностранный гражданин. Информацию подтвердили в транспортной компании Тбилиси.

Мужчине около 60 лет. Ему стало плохо после выхода из вагона. К приезду врачей скорой помощи он скончался.

В Службе связей с общественностью МВД "Экспрессньюс" заявили, что ведется следствие по факту по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

Мужчина, предположительно, гражданин Великобритании.






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