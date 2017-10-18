На станции метро «Технический университет» скончался иностранец

18.10.2017 12:15 На станции метро "Технический университет" в Тбилиси скончался иностранный гражданин. Информацию подтвердили в транспортной компании Тбилиси.



Мужчине около 60 лет. Ему стало плохо после выхода из вагона. К приезду врачей скорой помощи он скончался.



В Службе связей с общественностью МВД "Экспрессньюс" заявили, что ведется следствие по факту по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.



Мужчина, предположительно, гражданин Великобритании.















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