Гражданин Грузии получил 2 года тюрьмы в РФ за драку из-за девушки

18.10.2017 13:48 Вахитовский районный суд города Казань признал 23-летнего гражданина Грузии виновным в групповом избиении посетителя одного из ночных клубов и приговорил к 2 года лишения свободы, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Республики Татарстан.



Речь идет об инциденте, который произошел в апреле. По данным прокуратуры, потасовка между обвиняемым и одним из посетителей началась в ночном клубе на улице Баумана, из-за девушки.



"После того как сотрудники охраны ночного клуба выпроводили конфликтующих посетителей из помещения заведения, подсудимый с подельниками избили молодого человека и нанесли ему неустановленным колюще-режущим предметом не менее трех ударов в живот", — сказано в сообщении.





Подсудимый частично признал свою вину.



Уголовное дело против гражданина Грузии возбудили по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору". Ему грозило до 12 лет тюрьмы.



В прокуратуре сообщают, что уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.















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