Опрос: только 16% населения Тбилиси часто пользуется метро

18.10.2017 20:39 Жители Тбилиси тратят на ожидание в пробках в среднем по 26 минут в день. Таковы результаты социологического исследования Группы по анализу и консультациям ACT.



Согласно этим данным, почти половине жителей Тбилиси — 44%, ежедневно приходится стоять в пробках. Хотя бы раз в неделю в пробку попадает 69% жителей столицы.



Не удивительно, что при таком положении вопрос пробок крайне беспокоит и тревожит большую часть населения Тбилиси — 84%.



Опрос ACT также выяснил, каким транспортным средствам отдают предпочтение жители Тбилиси:



68% населения столицы чаще всего используют общественный транспорт (маршрутные такси, автобусы, метро).



Чаще всего тбилисцы ездят на маршрутных такси — 29% опрошенных, на автобусе передвигаются 23%, а метрополитеном в качестве основного способа передвижения пользуется только 16% населения.



Исследование также показало, что 25% населения Тбилиси используют для передвижения автомобиль – собственный, находящийся в собственности семьи, или взятый у знакомых.



При этом только 2% опрошенных назвали такси в качестве своего основного способа передвижения.



Согласно исследованию, 40% мужчин предпочитают передвигаться на автомобилях. При этом только 14% женщин используют автомобиль в качестве основного вида транспорта. Большая часть женщин — 79% для передвижения в основном использует общественный транспорт.



Среди тех, кто пользуется общественным транспортом, особенно много пассажиров в возрасте от 18 до 24 лет.



Исследование было проведено в масштабах Тбилиси, методом случайного отбора среди 400 совершеннолетних граждан с 7 по 9 октября 2017 года. Статистическая погрешность данных – 3.0%-6.5%.



"Новости-Грузия"











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