Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Опрос: только 16% населения Тбилиси часто пользуется метро


18.10.2017   20:39
Жители Тбилиси тратят на ожидание в пробках в среднем по 26 минут в день. Таковы результаты социологического исследования Группы по анализу и консультациям ACT.

Согласно этим данным, почти половине жителей Тбилиси — 44%, ежедневно приходится стоять в пробках. Хотя бы раз в неделю в пробку попадает 69% жителей столицы.

Не удивительно, что при таком положении вопрос пробок крайне беспокоит и тревожит большую часть населения Тбилиси — 84%.

Опрос ACT также выяснил, каким транспортным средствам отдают предпочтение жители Тбилиси:

68% населения столицы чаще всего используют общественный транспорт (маршрутные такси, автобусы, метро).

Чаще всего тбилисцы ездят на маршрутных такси — 29% опрошенных, на автобусе передвигаются 23%, а метрополитеном в качестве основного способа передвижения пользуется только 16% населения.

Исследование также показало, что 25% населения Тбилиси используют для передвижения автомобиль – собственный, находящийся в собственности семьи, или взятый у знакомых.

При этом только 2% опрошенных назвали такси в качестве своего основного способа передвижения.

Согласно исследованию, 40% мужчин предпочитают передвигаться на автомобилях. При этом только 14% женщин используют автомобиль в качестве основного вида транспорта. Большая часть женщин — 79% для передвижения в основном использует общественный транспорт.

Среди тех, кто пользуется общественным транспортом, особенно много пассажиров в возрасте от 18 до 24 лет.

Исследование было проведено в масштабах Тбилиси, методом случайного отбора среди 400 совершеннолетних граждан с 7 по 9 октября 2017 года. Статистическая погрешность данных – 3.0%-6.5%.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транзит нефти по трубопроводам Грузии за 9 месяцев снизился на 3,9%
Премьер Грузии рассказал о вине в видеоролике Discovery
Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
Президент благодарен всем, с чьей помощью удалось привезти останки погибших в Абхазии героев
Позитивная дискриминация
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии осудили мошенника, присвоившего деньги турецкой компании
Мэр Махачкалы занял первое место в рейтинге глав столиц Северного Кавказа в СМИ
Мамедъяров: Главы МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время встретятся
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна