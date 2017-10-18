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Федерация баскетбола Грузии уведомила FIBA о намерении принять одну из групп ЧЕ-2021


18.10.2017   22:26
Федерация баскетбола Грузии (ФБГ) уведомила Международную федерацию баскетбола (FIBA) о желании провести соревнования в одной из групп чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ФБГ.
"Президент ФБГ заявил о том, что федерация зафиксировала свою позицию в FIBA-Европа о желании принять матчи одной из групп Евробаскета-2021", - говорится в сообщении.

В документе отмечено, что весной 2018 года состоится заседание исполкома FIBA-Европа, который определит формат чемпионата Европы 2021 года. "Последние два Евробаскета (2015 и 2017 годов) показали, что проведение чемпионата Европы в нескольких странах оправдывает себя", - сказано в сообщении.

Федерация отмечает, что Испания уже выразила желание провести весь турнир. "В то же время мы думаем, что успешное проведение двух последних ЧЕ в нескольких странах приведет FIBA-Европа к сохранению этого формата и на Евробаскете-2021. Если FIBA Европа примет решение о проведении ЧЕ 2021 года в нескольких странах, тогда Грузия готова внести официальную заявку о желании принять одну из групп", - сообщается в заявлении ФБГ.

В Тбилиси функционируют три крупные баскетбольные арены - Дворец спорта (вмещает 10 тысяч зрителей), Олимпийский дворец (4 тыс.) и Дворец в Верис парки (5 тыс.). В ближайшие годы вместительные новые дворцы намечено построить в Кутаиси и Батуми.

ТАСС





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