После выборов в Грузии будет новый омбудсмен

19.10.2017 18:14 После выборов в органы местного самоуправления парламент Грузии начнет процесс выборов нового народного защитника (омбудсмена). В этой связи ряд грузинских неправительственных организаций обратились к грузинским законодателям и призвали их подключить к этому процессу неправительственный сектор, представителей университетов и гражданского общества.



«Всем известно, что право формального представления кандидатуры народного защитника Грузии имеют только парламентские фракции и не менее шести депутатов, оставшихся за пределами фракций. Несмотря на это, общественные организации всегда участвовали в тех дискуссиях, которые были связаны с процессом выборов народного защитника. Как нам известно, после выборов парламент Грузии приступит к процессу отбора кандидатуры нового народного защитника. Мы считаем, что крайне важно участие в этом процессе всех заинтересованных лиц. Не один документ, в том числе план действий открытого управления парламентом, предусматривает активное участие гражданского общества в процессе принятия решений. Такие обещания особенно важны в таких процессах, как выборы народного защитника», — подчеркивают грузинские НПО.



Напомним, что Уча Нануашвили был избран народным защитником Грузии 7 декабря 2012 года. Срок его полномочий на этом посту составляет 5 лет. Депутаты от «Единого национального движения» проголосовали против кандидатуры Нануашвили, так как считали, что он будет проводить политику правящей партии «Грузинская мечта».



Хотя нынешний омбудсмен резких заявлений против правительства Грузии за весь период его нахождения на этом посту не делал, но отдельные действия и решения властей критиковал и отражал в своих ежегодных отчетах. Критика со стороны омбудсмена породила у некоторых представителей правительства Грузии подозрения, что Уча Нануашвили находится под влиянием «Единого национального движения».



Под заявлением с требованием подключения к процессу обсуждения и отбора кандидатур народного защитника подписались 13 грузинских НПО.















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