Легендарный Крис Ри выступит в Тбилиси под Новый год

19.10.2017 22:38 Легендарный британский певец и автор песен Крис Ри выступит в столице Грузии с концертом 30 декабря. Выступление музыканта состоится на сцене Тбилисского Дворца спорта, в 20:00.



Крис Ри привезет в Тбилиси собственный бенд и исполнит как свои лучшие хиты, так и композиции из последнего альбома Road Songs For Lovers.



Билеты уже поступили в продажу в кассе Дворца спорта и онлайн.



Крис Ри родился в Мидлсбро (Йоркшир), в семье Камилло Ри, эмигранта из Италии с югославскими корнями, и Уинифред Сли, уроженки Ирландии.



Вершины своего успеха певец добился после выпуска своего десятого студийного альбома «The Road to Hell» (1989), а также последующего — «Auberge» (1991).



После тяжелой болезни (повторный рак с удалением поджелудочной железы) Крис Ри прекратил сотрудничество с крупными рекорд-компаниями и начинает записывать исключительно блюзовую музыку. В результате появились несколько альбомов, два из которых неожиданно оказались вполне коммерчески успешными: это прежде всего «Dancing Down the Stony Road» (2002), получивший статус золотого, и Santo Spirito Blues (2011).















