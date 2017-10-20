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В Батуми построят новое студенческое общежитие на 150 мест
20.10.2017 13:00
В Батуми на улице Леонидзе началось строительство современного студенческого общежития, расчитанного на 150 мест, — сообщает правительство Аджарии.
В церемонии закладки фундамента здания принял участие председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе. Он отметил, что в Аджарии осуществляется много интересных проектов в сфере образования.
В качестве примера он указал на то, что в Кобулети началось строительство нового исследовательского центра, который займется уникальными для Грузии исследованиями фитопатологии и биомногообразия.
Патарадзе также обратился к тем, кто выражает недовольство отсутствием в Аджарии новых масштабных проектов.
«Хочу сказать особенно для тех людей, которые не видят осуществление строительных работ в нашем регионе – нашим приоритетом является молодое, образованное поколение. Я рад, что государственный университет имени Шота Руставели встретит следующий учебный год новым, оснащенным современными стандартами студенческим общежитием, что содействует улучшению учебных и бытовых условий наших студентов», — сказал Патарадзе.
Строительство общежития завершится летом 2018 года. В помещении будет комната для охраны, администрация, прачечная, конференц-зал. Одна жилая комната с собственной кухней и санузлом будет рассчитана на пять студентов. Три комнаты адаптируют и оснастят специально для лиц с ОВЗ.
Из бюджета университета на строительство общежития выделено 2 миллиона 359 тысяч лари (951,2 тысячи долларов).
Весной 2018 года на территории, прилегающей к студенческому общежитию, появится университетский спортивный комплекс, на этой же территории начнется строительство нового учебного корпуса.
В церемонии закладки фундамента общежития также приняли участие ректор государственного университета Батуми имени Шота Руставели Мераб Халваши и председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе. На мероприятии присутствовали члены правительства Аджарии, мэр Батуми Георгий Ермаков, представители исполнительной и законодательной власти.
"Новости-Грузия"
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