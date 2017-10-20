С 2016 года в Грузии за насилие над учениками уволены 23 учителя

20.10.2017 14:48 23 учителя отстранены от работы из-за проявления насилия над детьми за последние полтора года. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве образования и науки Грузии.



В 2016 году по этой причине были уволены 14 учителей, а с января 2017 года — 9. Из них четыре случая произошли в самом начале нового учебного года, в частности — в сентябре 2017-го.



Всего за два года разными ведомствами в школах было выявлено 4,4 тысячи фактов проявления насилия и буллинга (травля, насмешки и издевательства над ребенком со стороны группы детей, в результате чего жертва теряет уверенность в себе и находится в состоянии сильного психологического стресса — НГ ).



Из них более 500 случаев были переданы Агентству социального обслуживания, а с другими фактами работает Центр психологического обслуживания.



«Когда подтверждаются факты насилия в отношении детей со стороны учителя или администрации школы, происходит незамедлительное реагирование на все подобные случаи», — говорится в сообщении министерства образования.



В ведомстве подчеркивают, что считают важным не только реагирования на подобные факты, но и проведение превентивных мер.



Для педагогов и сотрудников школьных администраций проводятся тренинги и семинары, чтобы научить их правильно реагировать на действия учеников с деструктивным поведением.



Недавно аппарат Народного защитника Грузии опубликовал результаты мониторинга, проведенного в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF).



Мониторинг показал, что одной из самых главных проблем остается непонимание сотрудниками школ значения термина «насилие» и неспособность отличить насилие от дисциплинарных мер. Зачастую учителя считают крики, унизительное обращение и побои допустимым инструментом учебного процесса.



Более того, исследование UNICEF свидетельствует о том, что и половина населения Грузии считает нормальным проявление элементов насилия в воспитательных целях.















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