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С 2016 года в Грузии за насилие над учениками уволены 23 учителя


20.10.2017   14:48
23 учителя отстранены от работы из-за проявления насилия над детьми за последние полтора года. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве образования и науки Грузии.

В 2016 году по этой причине были уволены 14 учителей, а с января 2017 года — 9. Из них четыре случая произошли в самом начале нового учебного года, в частности — в сентябре 2017-го.

Всего за два года разными ведомствами в школах было выявлено 4,4 тысячи фактов проявления насилия и буллинга (травля, насмешки и издевательства над ребенком со стороны группы детей, в результате чего жертва теряет уверенность в себе и находится в состоянии сильного психологического стресса — НГ ).

Из них более 500 случаев были переданы Агентству социального обслуживания, а с другими фактами работает Центр психологического обслуживания.

«Когда подтверждаются факты насилия в отношении детей со стороны учителя или администрации школы, происходит незамедлительное реагирование на все подобные случаи», — говорится в сообщении министерства образования.

В ведомстве подчеркивают, что считают важным не только реагирования на подобные факты, но и проведение превентивных мер.

Для педагогов и сотрудников школьных администраций проводятся тренинги и семинары, чтобы научить их правильно реагировать на действия учеников с деструктивным поведением.

Недавно аппарат Народного защитника Грузии опубликовал результаты мониторинга, проведенного в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF).

Мониторинг показал, что одной из самых главных проблем остается непонимание сотрудниками школ значения термина «насилие» и неспособность отличить насилие от дисциплинарных мер. Зачастую учителя считают крики, унизительное обращение и побои допустимым инструментом учебного процесса.

Более того, исследование UNICEF свидетельствует о том, что и половина населения Грузии считает нормальным проявление элементов насилия в воспитательных целях.






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