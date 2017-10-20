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Бьорк планирует планирует путешествие по Грузии


20.10.2017   19:30
Всемирно известная исландская певица Бьорк (Bjork) всерьез заинтересована грузинской культурой и планирует отправится в путешествие по разным регионам страны.

В ближайшие дни Бьорк впервые посетит Грузию, чтобы дать два сольных концерта в рамках фестиваля современной музыки и визуального искусства SOU. 31 октября выступление исполнительницы пройдет на сцене Тбилисского концертного зала (Филармонии), а 3 ноября — на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили.

Как сообщили организаторы фестиваля SOU журналистам, исландская певица ранее уже слышала о грузинском многоголосие. Во время своего нахождения в Грузии она намерена поближе познакомиться с местными традициями и музыкой. Для этого Бьорк решила посетить Кахетию, Имеретию, Сванетию, Гурию и высокогорную Аджарию.

При этом, организаторы не уточнили, когда именно исполнительница планирует путешествие по Грузии.

Следует отметить, что практически все билеты на тбилисские концерты Бьорк уже распроданы. Их приобрели поклонники певицы как из Грузии, так и из других стран.

В Тбилиси исполнительница будет выступать в сопровождении струнных инструментов Национального симфонического оркестра Грузии. Бьорк исполнит композиции с альбома Vulnicura – это ее девятая сольная пластинка, выпущенная в 2015 году.

Альбом был спродюсирован Бьорк при участии The Haxan Cloak и Arca. Стилистика композиций может быть охарактеризована как арт-поп, переходящий в авангард.

Работа Бьорк была признана музыкальными критиками одной из лучших в 2015 году. Она вошла в многочисленные списки альбомов года и получила десять номинаций на различные награды, в том числе за «Лучший альтернативный альбом» на премию Грэмми. Сама Бьорк выдвигалась на продюсера года от гильдии продюсеров и выиграла «Лучшую международную певицу» на Brit Awards, а также 4 исландских награды.

Билеты на выступления Бьорк в Тбилиси доступны в кассах Филармонии и Театра оперы и балета, а также онлайн, на сайте tkt.ge.






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