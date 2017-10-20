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На строительство стадиона IV категории UEFA в Батуми планируется потратить 100 миллионов лари


20.10.2017   20:09
В Батуми, на территории бывшего машиностроительного завода будет построен футбольный стадион IV категории UEFA. Предположительная стоимость строительства составит 101 миллионов 700 000 лари.

Соответствующий тендер 19 октября объявила компания ООО "Стадион", принадлежащая автономной республике Аджарии. Согласно документации, стадион рассчитан на 20 000 зрителей, а обязательный срок выполнения работы - два года и 10 месяцев с оформления договора.

Прием предложений начнется 16 ноября и закончится 21 ноября.

До того, как будет построен стадион Батуми, в Грузии есть только один стадион IV категории UEFA - Динамо Арена имени Бориса Паичадзе. В случае победы в первом и втором туре УЕФА, и выхода в плейоф, команда может играть на стадионе III категории. А на стадионе IV категории можно проводить матчи группового этапа лиги чемпионов, и всех игр сборных. Следует отметить, что грузинским командам трудно преодолеть даже первый тур.






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