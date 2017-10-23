Посольство США проведет в Грузии космический хакатон с участием астронавта NASA

23.10.2017 20:24 В Грузии с 1 по 3 декабря пройдет космический хакатон (марафон) для молодежи в возрасте 18-25 лет.



Председателем жюри марафона будет астронавт NASA Хайди Файфер. Главная цель мероприятия — поощрение молодежи, заинтересованной идеями, связанными с космосом.



Хайди Файфер принимала участие в двух космических миссиях Atlantis и Endeavour. Она провела в космосе больше 27 дней, а в открытом космосе – 33 часа.



Главной темой хакатона будет колонизация планеты Марс. Победившая команда отправится в Голландию, в музей Космического агентства Европы Space Expo. Обладатели второго и третьего места получат ваучеры на приобретение техники.



Главным спонсором проведения космического хакатона является посольство США в Грузии.



Проект осуществляет неправительственная организация «Лаборатория демократии».

Космический хакатон дает возможность молодым придумать и осуществить идею космического масштаба.



Организаторы мероприятия сообщают, что принять участие в проекте могут все молодые люди, которые верят, что человечество скоро сможет переселиться на планету Марс.



«Если это так, тогда найдите единомышленников, дайте команде имя и начните работать над идеей», — говорится в сообщении.



Прием заявок уже начат. С детальной информации желающих принять участие в хакатоне просят ознакомиться на этом сайте.



На осуществление одного проекта организаторы выделят не более 170 лари (порядка 70 долларов). Последний срок отправки проектов — 7 ноября.



"Новости-Грузия"











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