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Посольство США проведет в Грузии космический хакатон с участием астронавта NASA


23.10.2017   20:24
В Грузии с 1 по 3 декабря пройдет космический хакатон (марафон) для молодежи в возрасте 18-25 лет.

Председателем жюри марафона будет астронавт NASA Хайди Файфер. Главная цель мероприятия — поощрение молодежи, заинтересованной идеями, связанными с космосом.

Хайди Файфер принимала участие в двух космических миссиях Atlantis и Endeavour. Она провела в космосе больше 27 дней, а в открытом космосе – 33 часа.

Главной темой хакатона будет колонизация планеты Марс. Победившая команда отправится в Голландию, в музей Космического агентства Европы Space Expo. Обладатели второго и третьего места получат ваучеры на приобретение техники.

Главным спонсором проведения космического хакатона является посольство США в Грузии.

Проект осуществляет неправительственная организация «Лаборатория демократии».
Космический хакатон дает возможность молодым придумать и осуществить идею космического масштаба.

Организаторы мероприятия сообщают, что принять участие в проекте могут все молодые люди, которые верят, что человечество скоро сможет переселиться на планету Марс.

«Если это так, тогда найдите единомышленников, дайте команде имя и начните работать над идеей», — говорится в сообщении.

Прием заявок уже начат. С детальной информации желающих принять участие в хакатоне просят ознакомиться на этом сайте.

На осуществление одного проекта организаторы выделят не более 170 лари (порядка 70 долларов). Последний срок отправки проектов — 7 ноября.

"Новости-Грузия"





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