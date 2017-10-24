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Двое украинцев исчезли в России, возвращаясь из Грузии


24.10.2017   14:12
В районе Ростова-на-Дону (Россия) без вести пропали двое граждан Украины, которые возвращались автостопом из Грузии домой. Об этом рассказали друзья и родственники пропавших, сообщает издание "Украинская правда".

Как сообщается, пропали 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергей Велев. По словам мамы Бабинца, парни ехали из Грузии в Украину автостопом по России. Пока они путешествовали, они раз в три дня выходили на связь. 30 сентября ребята покинули Грузию, направившись домой коротким путем - по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край России.

Рядом с Ростовом-на-Дону парни последний раз выходили на связь, после этого от них нет никаких вестей.






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