Двое украинцев исчезли в России, возвращаясь из Грузии

24.10.2017 14:12 В районе Ростова-на-Дону (Россия) без вести пропали двое граждан Украины, которые возвращались автостопом из Грузии домой. Об этом рассказали друзья и родственники пропавших, сообщает издание "Украинская правда".



Как сообщается, пропали 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергей Велев. По словам мамы Бабинца, парни ехали из Грузии в Украину автостопом по России. Пока они путешествовали, они раз в три дня выходили на связь. 30 сентября ребята покинули Грузию, направившись домой коротким путем - по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край России.



Рядом с Ростовом-на-Дону парни последний раз выходили на связь, после этого от них нет никаких вестей.















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