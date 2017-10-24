НАТ: Билеты на концерты Björk проданы в рекордном множестве стран

24.10.2017 14:13 Для присутствия на концерте легендарного исландского музыканта Björk слушатели приедут в Грузию из разных точек мира. По информации Национальной администрации туризма (НАТ), электронные билеты были куплены в рекордно многих странах.



16% билетов на концерты, запланированные 31 октября в Тбилисском большом концертном зале, и 3 ноября в Театре оперы и балета были проданы за пределами Грузии, в 25 странах мира.



Для того чтобы послушать Björk в Тбилиси приедут как из соседних стран, так и стран Европы и Азии.



Билеты на концерты, запланированные в Тбилиси, впервые в истории купили на Мадагаскаре и Мавритании.



Данные желающих присутствовать на концерте исландского музыканта по странам следующие: Грузия - 83, 93 %, Россия - 6, 74%, Азербайджан -1,39, Армения - 1,29%, Германия - 0,83%, Великобритания -0,65%, Израиль - 0,65%, Турция - 0,55%, Украина - 0,55%, Казахстан - 0,46%, Объединенные Арабские Эмираты - 0,28%, Бельгия - 0,28%, Голландия - 0,28%, Соединенные Штаты Америки - 0,28%, Китай - 0,18%, Франция - 0,18%, Греция - 0,18%, Италия - 0,18%, Южная Корея - 0,18%, Мавритания - 0,18%, Польша - 0,18%, Сербия - 0,18%, Австрия - 0,09%, Беларусь - 0,09%, Испания - 0,09% и Мадагаскар - 0.09%.



На данное время по-прежнему в продаже билеты на концерт 31 октября, который состоится в большом концертном зале Тбилиси (купить билеты можно на TKT.ge, или в кассах большого концертного зала. Цена от 200 лари).



На обоих концертах исландский виртуоз представит грузинским слушателям новейшую работу Vulnicura в сопровождении Национального симфонического оркестра Грузии. Почти все музыкальные платформы назвали Vulnicura лучшим альбомом года, а критики назвали альбом Björk самой "персональной" и "искренней" работой. Концерты также включают несколько ключевых песен артиста из его музыкального прошлого. Организаторы надеются, что будут исполнены и новые песни.



Концерты представят музыкальная платформа SOU и грузинский гостиничный брэнд ROOMS HOTELS.

















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