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В Израиле арестована гражданка Грузии, работавшая по украденным документам


24.10.2017   17:45
23 октября в Тель-Авиве арестована гражданка Грузии. Она подозревается в совершении ряда преступлений.

По информации полиции, за последние несколько лет подозреваемая как минимум трижды въезжала в Израиль как туристка, а затем оставалась в стране незаконно на длительный срок.

При этом она с помощью местных знакомых, используя данные украденного удостоверения личности израильской гражданки, устраивалась на работу. Через некоторое время, когда возникали проблемы с Налоговым управлением (ведь подозреваемая пользовалась чужими личными данными), женщина покидала Израиль, чтобы вскоре приехать снова.

24 октября мировой суд Тель-Авива продлил срок ареста подозреваемой на 5 дней.






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