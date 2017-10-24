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В Израиле арестована гражданка Грузии, работавшая по украденным документам
24.10.2017 17:45
23 октября в Тель-Авиве арестована гражданка Грузии. Она подозревается в совершении ряда преступлений.
По информации полиции, за последние несколько лет подозреваемая как минимум трижды въезжала в Израиль как туристка, а затем оставалась в стране незаконно на длительный срок.
При этом она с помощью местных знакомых, используя данные украденного удостоверения личности израильской гражданки, устраивалась на работу. Через некоторое время, когда возникали проблемы с Налоговым управлением (ведь подозреваемая пользовалась чужими личными данными), женщина покидала Израиль, чтобы вскоре приехать снова.
24 октября мировой суд Тель-Авива продлил срок ареста подозреваемой на 5 дней.
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