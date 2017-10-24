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Регбийная сборная Грузии проведет тест-матчи против Канады, Уэльса и США


24.10.2017   23:48
Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча против Канады, Уэльса и США, заявил главный тренер национальной команды Грузии Милтон Хейг на пресс-конференции во вторник.

"К ноябрьским матчам мы готовимся в ежедневном режиме. Официальный сбор объявлен на 29 октября. 30 числа мы отправимся во Францию, где проведем три дня на базе "Монпелье". После этого мы вернемся домой и уже на месте продолжим подготовку к предстоящим матчам", — сказал Хейг.


11 ноября сборная Грузии в Тбилиси встретится с Канадой. Это игра пройдет на "Динамо арене" и начнется в 18:00 по местному времени. После этого подопечные Хейга отправятся в Кардифф, где 18 ноября сыграют со сборной Уэльса. Заключительный матч сезона грузинские регбисты проведут в Тбилиси 25 ноября на стадионе имени Михаила Месхи против команды США.

В состав сборной Грузии Хейг вызвал двух новобранцев, которые хорошо проявили себя во время молодежного чемпионата Мира (U-20), состоявшегося летом этого года в Грузии. Это Георгий Квеселадзе и Мириан Модебадзе.

Что касается капитана команды, то им, скорее всего, будет Мераб Шарикадзе, выступающий за французский "Орьяк" и сыгравший в составе главной команды страны 54 матча.






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