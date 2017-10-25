Бывший заместитель Мерабишвили вышел из тюрьмы

25.10.2017 11:57 Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Шота Хизанишвили покинул т.н. матросовскую тюрьму. Хизанишвили освобожден из тюрьмы несколько минут назад.



На выходе из тюрьмы Хизанишвили ожидали близкие и друзья. Он покинул территорию без комментариев.



Бывший заместитель министра внутренних дел Шота Хизанишвили отбыл определенный ему приговором срок. В 2012 году по делу о незаконной прослушке лидеров «Грузинской мечты» он был приговорен к почти двухлетнему заключению. Его задержали 28 июня 2016 года.



По разъяснению адвоката Мамуки Чабашвили, Шота Хизанишвили полностью отбыл вынесенное ему наказание.



«Шота Хизанишвили полностью отбыл вынесенное ему наказание, полтора года. Его обвиняли в превышении полномочий. Вместе с его рассматривались дела Лилуашвили и Кардава, однако Хизанишвили не имел к ним отношения. Сейчас против него не ведется ни одно дело», - сообщил Мамука Чабашвили.















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