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В Гааге состоялся концерт «Georgia»


25.10.2017   13:06
В Королевстве Нидерландов, в Гааге, состоялся концерт "Ансамбля духовых инструментов Гааги" (Netherlands Blazers Ensemble- NBE) под названием "Georgia", вместе с ансамблем "Анчисхати" и виртуально с женским камерным хором Гори. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Грузии.

К присутствующим на мероприятии с речью обратилась заместитель министра иностранных дел Хатуна Тотладзе. Она поблагодарила ансамбль за интерес к грузинской музыке, и еще большее углубление культурных отношений между Грузией и Королевством Нидерландов. Зрители имели возможность услышать шедевры грузинской полифонической музыки в сопровождении известного грузинского композитора Гии Канчели.

Следует отметить, что ансамбль NBE в мае текущего года посетил разные регионы Грузии, и общался с уникальными грузинскими музыкантами, которые сохраняют и обновляют традиционную музыку страны. После визита в Грузии ансамбль пригласил грузинских музыкантов в Нидерланды, где в октябре текущего года с аншлагом шли совместные концерты в разных городах Королевства Нидерландов.

На мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Королевстве Нидерландов, правительства, законодательного органа, и международных/местных организаций.

До начала концерта посольство Грузии в Королевстве Нидерландов организовало прием, на котором были представлены грузинские вина и блюда.







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