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Сборная Грузии по футболу (U17) лет начала с победы
25.10.2017 13:29
Сборная Грузии по футболу (U17) начала квалификационный этап чемпионата Европы с победы.
В первой встрече юные футболисты противостояли Латвии, и победили со счетом 1:0. Единственный гол матча забили в первом тайме. На 71-й минуте из-за второй желтой карточки арбитр удалил с поля Цотне Чоталишвили, но сборная Грузии хорошо защищалась, и начала квалификационный этап победой.
Очередную встречу отборочного раунда "Евро 2018" юные грузинские футболисты проведут против Черногории. Матч состоится 27 октября в 18:00 часов на стадионе имени Михаила Месхи.
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