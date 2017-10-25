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Сборная Грузии по футболу (U17) лет начала с победы


25.10.2017   13:29
Сборная Грузии по футболу (U17) начала квалификационный этап чемпионата Европы с победы.

В первой встрече юные футболисты противостояли Латвии, и победили со счетом 1:0. Единственный гол матча забили в первом тайме. На 71-й минуте из-за второй желтой карточки арбитр удалил с поля Цотне Чоталишвили, но сборная Грузии хорошо защищалась, и начала квалификационный этап победой.

Очередную встречу отборочного раунда "Евро 2018" юные грузинские футболисты проведут против Черногории. Матч состоится 27 октября в 18:00 часов на стадионе имени Михаила Месхи.








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