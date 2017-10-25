Сборная Грузии по футболу (U17) лет начала с победы

25.10.2017 13:29 Сборная Грузии по футболу (U17) начала квалификационный этап чемпионата Европы с победы.



В первой встрече юные футболисты противостояли Латвии, и победили со счетом 1:0. Единственный гол матча забили в первом тайме. На 71-й минуте из-за второй желтой карточки арбитр удалил с поля Цотне Чоталишвили, но сборная Грузии хорошо защищалась, и начала квалификационный этап победой.



Очередную встречу отборочного раунда "Евро 2018" юные грузинские футболисты проведут против Черногории. Матч состоится 27 октября в 18:00 часов на стадионе имени Михаила Месхи.



















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