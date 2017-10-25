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В Словакии открылась выставка «Многообразие грузинской национальной одежды»
25.10.2017 14:18
В Словакии состоялось торжественное открытие выставки "Многообразие грузинской национальной одежды". По сообщению МИД Грузии "Интерпрессньюс", с приветственной речью к приглашенным гостям обратился чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Словакия Реваз Гачечиладзе, который подчеркнул уникальность грузинской национальной одежды, и ее значение для грузинского народа.
На выставке были представлены фотоматериалы XIII-XX веков, отображающие грузинскую национальную одежду, грузинские костюмы, и аксессуары.
На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти Республики Словакия, руководители большинства дипломатических миссий, аккредитованных в Словакии, представители международных и неправительственных организаций, деятели искусства.
Вечер был организован посольством Грузии в Республике Словакии по поддержке почетного консула Грузии Нодара Гиоргадзе. Желающие могут посетить экспозицию до 30 октября.
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