Конфликт в тбилисской школе завершился увольнением директора

25.10.2017 14:35 Внутренний аудит министерства образования и науки Грузии завершил работу в тбилисской государственной школе №67, выявив ряд нарушений, ставших причиной увольнения директора Мариам Лорткипанидзе. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в ведомстве.



Аудит был проведен на основании жалоб, внесенных в министерство образования со стороны части педагогов школы. Департамент аудита изучал ситуацию в школе около трех месяцев. Проверка выявила нарушения как в плане распоряжения имуществом, так и управления школой.



Результаты аудита показали, что директор школы часто мешала в работе школьным приставам, систематически опаздывала на уроки, в несоответствующей форме вела коммуникацию с учениками.



Кроме того, нарушения были обнаружены и в процедурах закупок, из-за чего школа получила предупреждение еще в 2016 году. Арендаторы помещений в школе многие годы бесплатно пользовались движимым имуществом. Кроме того, реальное школьное имущество не совпадало с результатами инвентаризации.



Решение об увольнении директора школы участники акции встретили овациями. Учебный процесс в школе сегодня был практически сорван, так как часть старшеклассников и педагогов отказались посещать уроки.



В свою очередь, директор школы Мариам Лорткипанидзе не согласна с выводами аудита и заявляет, что педагоги и ученики, которые в последнеее время проводят акции протеста, требуя ее увольнения, «неправильно информированы». Лорткипанидзе также не подтверждает информацию о своем увольнении.



Конфликт в школе №67 принял характер скандала еще неделю назад, после того как директор уволила учительницу химии Додо Кезуа.



Одна из родительниц пожаловалась на то, что учительница задела национальность ее дочери, а также нанесла ей физическое оскорбление. На основании этой жалобы МВД даже возбудило уголовное дело по статье «насилие», что в случае доказательства вины предусматривает ограничение свободы сроком до 2 лет.



Однако часть учеников школы утверждают, что никаких фактов насилия не было, а все происходящее является следствием личного противостояния между учительницей и директором школы.



«Мы осуждаем насилие и то, что госпожа Кезуа была уволена, является осуждением насилия. Естественно, у детей нет полной информации, это конфиденциальная информация. От имени всего коллектива заявляем, что мы осуждаем насилие и ни в коем случае не будем его поощрять», — заявила Лорткипанидзе в интервью телекомпании «Рустави-2».



Однако после увольнения учительницы часть учеников и педагогов провели акцию протеста с требованием вернуть Кезуа в школу. В итоге педагога восстановили на работе и накануне преподавательница химии пришла в школу, где ученики встретили ее аплодисментами.















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