Омбудсмен приступил к изучению дела гибели мужчины во время задержания в Тбилиси

26.10.2017 14:43 Аппарат народного защитника Грузии по собственной инициативе начал изучать дело о гибели мужчины в ходе его задержания в административном порядке на плато Нуцубидзе. Об этом заявили "Ньюпост" в аппарате омбудсмена.



В то же время прокуратура Грузии начала расследование в связи с фактом, происшедшим на плато Нуцубидзе. Следствие ведется по статье 116 УК Грузии, что подразумевает возможное уничтожение жизни по неосторожности.



Случай произошел вчера вечером на плато Нуцубидзе. Паата Павлиашвили 33 лет сопротивлялся задержанию друга, во время чего правоохранители приняли решение об его задержании в административном порядке, но молодой человек скончался на месте.



По заявлению очевидца, во время задержания молодого мужчины правоохранители превысили полномочие.



Тем временем в Министерстве внутренних дел "категорически исключают интерпретацию, будто мужчина скончался по вине полиции".















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