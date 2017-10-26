Министерство обороны Грузии подарило киностудии военную форму

26.10.2017 15:18 Министерство обороны Грузии передало в дар киностудии «Картули пилми» («Грузинский фильм») устаревшие для армии и подготовленные к утилизации военные костюмы и реквизит.



Всего киностудия получила в подарок предметы 60-ти именований стоимостью 450 тысяч лари (около 178 тысяч долларов).



Теперь костюмы и реквизит, которые стали собственностью киностудии, будут использовать на съемках.



Переговоры о передаче со стороны министерства обороны старых военных костюмов и реквизитов студии «Картули пилми» велись с 2016 года.



«Картули пилми» (в прошом «Грузия-фильм») — киноконцерн художественных фильмов в Тбилиси. Основан в 1921 году как киносекция при Наркомпросе Грузинской ССР. В 1923—1938 годах — трест АО «Госкинпром Грузии», в 1938—1953 годах — Тбилисская киностудия, с 1953 года — киностудия «Грузия-фильм». С 1930 года помимо игровых, производит мультипликационные фильмы. В 1958 году на базе сектора кинохроники «Грузия-фильм» создана Грузинская студия хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.



"Новости-Грузия"











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