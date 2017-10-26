Грузинские футболисты поддержали Гурама Кашия

26.10.2017 15:34 Грузинские футболисты Леван Кобиашвили, Торнике Окриашвили, Александр Иашвили, Ника Качарава, Георгий Лория, Бачо Цхададзе и другие выражают солидарность Гураму Кашия. В знак поддержки они выложили в социальных сетях фото с изображением футболиста. Ранее за Кашия также заступился бывший президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава и избранный мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе.



Как писала Сова, вице-капитан грузинской сборной по футболу и защитник футбольного клуба «Витес» Гурам Кашия вышел на стадион с повязкой в радужных цветах. Таким образом он выразил поддержку LGBT сообществу. Кашия присоединился к акции, инициатором которого стал руководитель Объединения профессиональных футболистов Голландии, Дени Хеспи. В рамках инициативы, капитаны всех футбольных команд страны должны были надеть повязку и продемонстрировать свою толерантность.



Правда, факт вызвал возмущение пользователей грузинского интернета. На Кашия началась травля со стороны некоторых журналистов и футбольных болельщиков.



«Я всегда поддерживаю свободный выбор людей и я против насилия. Пока человек не причинит зло другому, я буду на его стороне. Сложно объяснить, почему в моей стране некоторые люди не могут это принять. Мало было тех, кто на моей личной странице в Facebook выразил недовольство. Я не уделил этому большого внимания. Эти люди были разочарованы во мне, но я не жалею о том, что сделал», — заявил Кашия в ответ разгневанным грузинским фанатам.















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