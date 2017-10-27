GEM Fest 2018 продлится всего четыре дня

27.10.2017 11:05 GEM Fest 2018 будущим летом будет продолжаться четыре дня. По информации организаторов мероприятия, фестиваль электронной музыки в Анаклиа-Ганмухури состоится с 9 по 12 августа. Скоро начнется продажа билетов.



«Билеты будут только именными, и нельзя будет передать другому ни баркод, и ничего другого. Не будет "офлайн" билетов, и купить их смогут только гости, которые прошли онлайн авторизацию.



Почему мы делаем это:

1. Во избежание всякой спекуляции и черного рынка.

2. Чтобы иметь возможность онлайн осуществить строгий видж-контроль +18.

3. Чтобы точно знать, кто приходит на фестиваль гораздо раньше до его начала"- заявили организаторы фестиваля», - сообщается на странице фестиваля



















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