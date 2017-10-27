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Тбилисскому «Динамо» предложили играть в новой европейской лиге


27.10.2017   14:10
Некоммерческая организация Mega League Foundation, созданная в 2017 году, предлагает тбилисскому "Динамо" играть в новой европейской лиге. Информация опубликована на официальной веб и социальной странице организации.

"Mega League" предлагает 42 лучшим клубам 17 стран Восточной Европы объединиться, и провести двухуровневый чемпионат. После сезона три команды аутсайдера первой лиги будут понижены во вторую лигу, и их место займут три лучшие команды второй лиги.

В первую лигу приглашены 20 клубов: три клуба Румынии, по два клуба Греции, Израиля, Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии-Герцеговины, Словении, Кипра, один - Македонии.

Играть во второй по рангу лиге предлагают 22 командам: квота Румынии - четыре клуба, по две квоты у Греции, Израиля, Сербии, Болгарии, Азербайджана, Албании, одна у Хорватии, Грузии, Армении, Молдовы, Косово, и Черногории.

По словам авторов проекта, этот турнир повысит уровень команд Южной и Восточной Европы, и они смогут конкурировать с клубами западноевропейских стран. Организация планирует начать розыгрыш к 2019/2020 году. По их подсчетам, доход, полученный от телевизионного права трансляции, превысит 200 миллионов евро.







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