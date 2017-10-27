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В Украину не впустили журналиста «Рустави 2»


27.10.2017   16:32
В Украину не впустили журналиста телекомпании «Рустави 2» Тенго Гоготишвили.

Съемочная группа телекомпании прибыла в столицу Украины для подготовки сюжета. Как сообщает "Рустави 2", Гоготишвили представил пограничникам всю необходимую документацию, однако ему все же отказали во въезде в страну.

"Велик шанс, что поставят печать о депортации в паспорт, что, естественно, было бы нежелательным развитием событий. Никто не делает официальных разъяснений, почему я тут. Однако все знаю, что у грузин в последнее время имеются проблемы в связи с пересечением границы Украины", - заявил Гоготишвили.

Поводом для задержания журналиста стал тот факт, что у него нет в паспорте штампов о пребывании ранее в Украине. Сам Гоготишвили отмечает, что после получения нового паспорта он не бывал в этой стране.






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