|
Грузинский студент попал в числе лучших конкурса профессиональных навыков
27.10.2017 17:38
Грузинский студент попал в число победителей 44-го международного конкурса профессиональных навыков (Worldskills), проходившего в Абу-Даби с 14 по 19 октября.
В этом году Грузию на Worldskills представляли семь конкурсантов — выпускники профучилищ по специальностям кулинария, кондитерское дело, ресторанный сервис, парикмахерское мастерство, графический дизайн, проведение информационных кампаний и веб-дизайн. В общей сложности участниками конкурса стали 1,3 тысячи молодых людей из 77 стран мира. Все участники Worldskills – это выпускники профессиональных колледжей в возрасте до 22 лет.
Одна из наград конкурса досталась студенту профессионального колледжа Кобулети Зурабу Шавишвили в соревновании по ресторанному сервису.
Руководитель грузинской команды, первый заместитель министра образования и науки Грузии Кетеван Натриашвили считает, что участие в конкурсе подобного уровня является бесценным опытом для Грузии.
«Соревнование было настолько сложным, что многие участники не смогли справиться со стрессом и покинули конкурс. Наша страна, несмотря на маленькую команду, весьма достойно выполнила все задания. Мы приблизились к международным стандартам, которые внедряются с помощью этой платформы. Конечно же, в будущем это станет залогом еще больших успехов», — заявила Натриашвили.
Все участники конкурса профессиональных навыков, представлявшие Грузию в Абу-Даби, ранее стали победителями национального состязания WorldSkills Georgia.
Конкурсанты и педагоги команды WorldSkills Georgia прошли специальные тренинги для того, чтобы подготовиться к международному конкурсу. Грузинские педагоги успешно смогли пройти программу Worldskills Access Programme, после чего они получили статус международных экспертов, который позволяет им оценивать конкурсантов.
Грузия присоединилась к этому важному международному конкурсу в 2015 году. WorldSkills Georgia – это совместный проект минобразования и Национального центра развития образования. Он является частью четырехпунктного плана правительства Грузии.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна