Сборная Грузия по футболу U-17 вышла в элит-раунд чемпионата Европы

27.10.2017 22:26 Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) обыграла в Тбилиси сборную Черногории со счетом 2:0 и обеспечила себе участие в элит-раунде чемпионата Европы 2018 года.



Хозяева с самого начала встречи завладели инициативой и смогли воплотить ее в забитый гол на 28 минуте. Капитан грузинской команды Зурико Давиташвили мощно пробил из района 11-метровой отметки, не оставив вратарю соперника ни единого шанса.



Давиташвили принял участие и во втором голе своей команды. При выходе из обороны футболисты Черногории ошиблись, и Давиташвили, перехватив мяч, отдал пас на Хвичу Кварацхелия. Форвард обводящим ударом "положил" мяч в самую девятку ворот гостей. Произошло это в самом начале второго тайма.



В оставшееся время подопечные Георгия Немсадзе старались не рисковать и сосредоточились на сохранении добытого преимущества, что им с успехом удалось сделать.



Таким образом юношеская сборная Грузии набрала шесть очков (в первом матче отборочного раунда была обыграна команда Латвии 1:0) и вместе с Италией, которая также одержала две победы, гарантировала себя участие в элит-раунде чемпионата Европы-2018.



Заключительный отборочный матч группы 13 сборная Грузии проведет 30 октября против Италии на стадионе имени Михаила Месхи. В очном противостоянии команды разыграют первое и второе место в группе.



В отборочном раунде чемпионата Европы принимают участие 52 сборные, разбитые на 13 групп (по четыре команды в каждой группе). Матчи каждого квартета проводятся на территории одной из команд группы. В следующий элит-раунд квалифицируются две сильнейшие сборные каждого квартета и четыре обладателя третьего места, показавших лучшие результаты в матчах с двумя лидерами своих групп.



Элит-раунд состоится в начале весны следующего года, а сам чемпионат Европы U-17, в котором примут участие 16 сборных, пройдет в Англии с 4 по 20 мая.



"Спутник-Грузия"











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