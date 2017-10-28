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Легендарная исландская певица Бьорк прибыла в Тбилиси


28.10.2017   14:28
Легендарная исландская певица, музыкант Бьорк вместе с группой из 12 человек сегодня на рассвете прибыла в Тбилиси.

По существующей информации, она в рамках музыкальной экспедиции посетит несколько уголков Грузии.
Бьорк выступит с концертами 31 октября в Тбилисском большом концертном зале и 3 ноября в столичном Театре оперы и балета.

Концерты представляют фестиваль современной музыки и визуального искусства SOU и грузинский гостиничный бренд ROOMS HOTELS.

По заявлению организаторов, билеты на мероприятие в Театре оперы проданы полностью, а на концерт в Большом концертном зале осталась лишь часть билетов (цена от 200 лари).






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