Легендарная исландская певица Бьорк прибыла в Тбилиси

28.10.2017 14:28 Легендарная исландская певица, музыкант Бьорк вместе с группой из 12 человек сегодня на рассвете прибыла в Тбилиси.



По существующей информации, она в рамках музыкальной экспедиции посетит несколько уголков Грузии.

Бьорк выступит с концертами 31 октября в Тбилисском большом концертном зале и 3 ноября в столичном Театре оперы и балета.



Концерты представляют фестиваль современной музыки и визуального искусства SOU и грузинский гостиничный бренд ROOMS HOTELS.



По заявлению организаторов, билеты на мероприятие в Театре оперы проданы полностью, а на концерт в Большом концертном зале осталась лишь часть билетов (цена от 200 лари).















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