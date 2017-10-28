Турция осудила провозглашение независимости Каталонии

28.10.2017 15:05 МИД Турции осудил провозглашение независимости Каталонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



«Решение парламента регионального правительства Каталонии, касающееся провозглашения независимости, не является шагом в правильном направлении. Уважение к территориальной целостности и конституции Испании, а также к воле испанских граждан являются основополагающими», — говорится в комментарии.



Турецкий МИД подчеркивает, что одностороннее решение каталонских властей нарушает конституцию Испании



Также отмечается, что в конфликте автономного испанского региона с Мадридом Анкара поддерживает испанское правительство.















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