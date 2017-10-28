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Турция осудила провозглашение независимости Каталонии
28.10.2017 15:05
МИД Турции осудил провозглашение независимости Каталонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Решение парламента регионального правительства Каталонии, касающееся провозглашения независимости, не является шагом в правильном направлении. Уважение к территориальной целостности и конституции Испании, а также к воле испанских граждан являются основополагающими», — говорится в комментарии.
Турецкий МИД подчеркивает, что одностороннее решение каталонских властей нарушает конституцию Испании
Также отмечается, что в конфликте автономного испанского региона с Мадридом Анкара поддерживает испанское правительство.
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